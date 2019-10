Marlaska descarta per ara prendre el control dels Mossos: «Seria absolutament imprudent»

El ministre de l’Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat aquest dimecres en declaracions a TV3 que la coordinació entre els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional desplegats a Catalunya és “immillorable” i junts investiguen els “actes criminals” que han protagonitzat “una minoria que exerceix la violència”. Per aquest motiu, segons Marlaska, ara per ara està descartat que el seu executiu activi la Llei de Seguretat Nacional per fer-se amb les competències dels Mossos.El ministre ha explicat que el desplegament de les policies espanyoles a Catalunya es va fer atenen a una petició de “col·laboració” dels propis Mossos. A més, ha emplaçat el president de la Generalitat, Quim Torra, a rebutjar explícitament la violència.“Espero que es mantingut l’Estat de col·laboració que tenim avui i m’agradaria que el president Torra de forma expressa i manifesta mostres rebuig a la violència”, ha dit, perquè, segons el seu punt de vista, "un president d’una comunitat autònoma en un estat de dret té el mínim deure vers la seva ciutadania de mostrar la seva oposició als actes de violència minoritaris però greus que van tenir lloc ahir”.Marlaska ha volgut deixar clar que “una gran majoria de la ciutadania catalana que s’ha manifestat ho ha fet de forma pacífica” mentre que “una minoria exerceix la violència” i “posa en entredit la possibilitat que la resta de ciutadans exercim les nostres llibertats”. Són “actes criminals que estan sota investigació” del les tres policies en el marc d’una coordinació “immillorable” que ha donat lloc a una “resposta proporcional” que “deixa clara la seva eficàcia i eficiència”.Segons Marlaska, les policies catalana i espanyoles van actuar a l’Aeroport del Prat d’acord als protocols “en termes de proporcionalitat i idoneïtat” davant persones que provaven de “prendre una infraestructura crítica”.Ha justificat que la Policia Nacional utilitzés pilotes de goma malgrat que el Parlament li ho va prohibir als Mossos. “Nosaltres no tenim aquesta prohibició de pilotes de goma i la Policia i la Guàrdia Civil les utilitza amb la proporcionalitat i idoneïtat precisa”, ha dit.En tot cas ha lamentat la “lesió ocular d’aquest ciutadà”, en referència al noi de 2 anys que ha perdut un ull, i ha recordat que l’ús de les pilotes de goma i bales de foam es van autoritzar al centre de control on hi ha els comandaments de les tres policies.Segons Marlaska, l’executiu espanyol ha desplegat les seves policies a Catalunya coincidint amb la sentència fruit d’una petició del Govern de la Generalitat, que “va demanar una col·laboració expressa” per possibles incidents.

