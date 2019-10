EN DIRECTE Les carreteres afectades per les Marxes per la Llibertat i altres protestes

Hi ha set carreteres afectades aquest dimecres al matí per les Marxes per la Llibertat i per altres protestes per la sentència del Tribunal Suprem, entre elles l'AP-7 a Sant Sadurní d'Anoia, que està tallada en els dos sentits a l'altura del peatge. Hi ha quatre vies on es tallen els carrils que van en sentit Barcelona amb motiu de les marxes: l'A-2 a Tàrrega, la C-16 a Berga, l'N-340 a Tarragona i la C-31 a Torroella.D'altra banda, també està tallada la C-66 en els dos sentits a Llofriu i la C-65 a Cassà de la Selva. Aquestes manifestacions probablement s'uniran a la marxa que surt de Girona.Les Marxes per la Llibertat són una acció inèdita consistent en cinc columnes de 100 quilòmetres. Des d'on surten? Quines són les etapes? Quina és la sisena columna? Cal fer tot el recorregut? Aquestes i altres preguntes, a la guia de NacióDigital

