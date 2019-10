Milers de persones marxen «per la llibertat» en cinc grans columnes

Marxa per la Llibertat a Berga. Foto: Pilar Márquez

Les Marxes per la Llibertat han arrencat a primera hora d'aquest matí des de diferents punts de Catalunya. Unes 2.000 persones, segons els organitzadors, han sortit per l'A-2 des de Tàrrega i un miler ho han fet des de Tarragona. A Girona i a Vic la participació es xifra en unes 10.000 persones, i també n'hi ha centenars que han sortit de Berga.Alguns familiars dels presos i dels exiliats han volgut prendre part en aquesta iniciativa, on també hi participen tractors. Les marxes tallen els carrils que van en sentit Barcelona de diverses carreteres, com l'A-2, la C-16, l'N-340, la C-31 i l'AP-7.A Tàrrega, els manifestants tallen tres carrils de l'A-2, els que van en sentit Barcelona. Aquesta marxa és la més matinera, ja que han quedat a les set del matí a la plaça del Carme. Hi ha gent de totes les edats amb motxilles i estelades.A Tarragona la sortida ha estat a dos quarts de vuit i van cap a Torredembarra. El punt de trobada ha estat el passeig de les Palmeres. Hi participen l'alcalde, Pau Ricomà, el conseller de Territori, Damià Calvet i el cap de llista de JxCat, Ferran Bel.A Berga, prop d'un miler de persones han enfilat la C-66 cap a Gironella. Han quedat a les vuit del matí a la plaça Gernika i han sortit immediatament. Quatre o cinc tractors tanquen la marxa. Els manifestants porten pancartes a favor de la llibertat i de la independència. Hi ha gent de totes les edats, fins i tot una dona en cadira de rodes. Aquesta marxa agrupa ciutadans del Berguedà, però també d'altres punts propers, com el Solsonès i la Cerdanya.Per altra banda, milers de persones s'han reunit a la plaça U d'octubre de Vic a dos quarts de nou per iniciar la seva marxa. Molts porten motxilles i estores per passar la nit fora. Cap a les nou han començat a caminar amb una vintena de tractors a la capçalera, camí de la C-17. Alguns familiars dels presos i dels exiliats hi participen, com la dona de Jordi Turull, Blanca Bragulat; la germana de Toni Comín o la dona de Quim Forn, Laura Mavidal. També hi pren part Marta Torrecillas, una de les ferides l'1-O.A Girona, unes 7.000 persones s'han trobat a les vuit a la plaça U d'octubre i han sortit passades les nou, després d'esmorzar. Al llarg del trajecte s'ha anat sumant més gent i ja se superen les 10.000 persones. A la capçalera hi ha familiars de Dolors Bassa i de Carles Puigdemont, així com la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzié. Els manifestants porten motxilles i estelades. També hi ha tractors a la marxa, que s'encamina a bon ritme cap a l'AP-7.Les Marxes per la Llibertat són una acció inèdita consistent en cinc columnes de 100 quilòmetres. Des d'on surten? Quines són les etapes? Quina és la sisena columna? Cal fer tot el recorregut? Aquestes i altres preguntes, a la guia de NacióDigital

