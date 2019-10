EN DIRECTE Les Marxes per la Llibertat

10:56 Els estudiants de Manresa tornen a prendre la carretera en rebuig a la sentència. S'han trobat davant de la UPC a les deu del matí i han començat una marxa per tallar l'Eix; informa Aina Font.

10:54 .@pauricoma demana esbrinar si hi havia infiltrats a la manifestació que va acabar amb aldarulls. L'alcalde de Tarragona diu que avaluaran els danys causats al mobiliari urbà durant la jornada d'avui

10:52 L'Ajuntament de #Sabadell lamenta el «vandalisme» en les protestes de la passada nit

10:43 ATENCIÓ Un dels catorze detinguts pels aldarulls de Tarragona és menor i ja es troba en llibertat amb càrrecs. Els altres tretze segueixen detinguts a l'espera de saber com es procedeix amb ells

10:41 Resum de les incidències de trànsit a les 10.30: afectacions per marxes a AP-7 a l'altura de Girona sentit Barcelona, C-17 a Malla sentit Barcelona, N-340 a Tarragona sentit Barcelona. A banda hi ha tallades en dos sentits de la marxa per manifestacions A-2 a Igualada, C-31 a Torroella de Montgrí, C-51 a Alió, N-240 a Valls i la C-65 a Cassà de la Selva.

10:41 «Estic a la Marxa per la Llibertat per defensar els drets de tots els catalans». Milers de persones surten de Vic per recórrer durant tres dies la C-17 i l'AP-7 fins a Barcelona; informa Carles Fiter.

10:33 ACTUALITZACIÓ La Guàrdia Urbana de Vic (@vic_gurbana) xifra en més de 10.000 els caminadors que participen en la Marxa per la Llibertat

10:29 Per dignitat i consciència: els motius per participar en la Marxa de Llibertat. Diferents testimonis parlen amb @naciotarragona per rebutjar la violència i denunciar que no és la via; per @JonathanOca

10:23 ACTUALITZACIÓ Les Marxes per la Llibertat han arrencat ja des de diferents punts de Catalunya. Unes 2.000 persones, segons els organitzadors, caminen per l'A-2 des de Tàrrega i un miler ho fa des de Tarragona. A Girona, la participació es xifra en unes 7.000 persones i també n'hi ha centenars sortint des de Vic i prop d'un miler que han enfilat des de Berga.

10:22 «Estic a la Marxa per la Llibertat per defensar els drets de tots els catalans». Milers de persones surten de Vic per anar a peu fins a Barcelona. Crònica de Carles Fiter (@cfitverd)

10:06 FOTOS La zona zero de la protesta de #Sabadell torna a la normalitat amb el rastre dels aldarulls. 📸 @bertusegura

09:59 VÍDEO Aquesta és ara mateix la imatge de la columna berguedana de les Marxes per la Llibertat, que entra ja a Gironella, on hi haurà el primer avituallament #sentènciaprocés #marxallibertat

09:43 El compte de Twitter oficial de JSC ha difós aquest matí una foto falsa -com a minim- del 2010 atribuint-la als focs d’ahir a la nit. TVE la va difondre ahir i ha demanat disculpes.

09:23 Set carreteres afectades per les Marxes per la Llibertat i per altres protestes: hi ha carrils tallats a l'A-2, la C-16, l'N-340, C-31, C-65 i C-66

09:21 El conseller d'Interior, Miquel Buch, farà una declaració institucional a les 10.30 h després de reunir-se amb Quim Torra al Palau de la Generalitat, arran del caos d'ahir a Barcelona.

09:12 Damià Calvet assegura que «qualsevol mala praxi» en l'acció policial serà «investigada i depurada». El conseller de Territori s'ha sumat a la columna de Tarragona de la Marxa per la Llibertat; informa Jonathan Oca.

09:10 Junqueras, al Washington Post: "La democràcia a Espanya ha entrat en una fase extremadament perillosa". L'exvicepresident retreu en un article que Espanya no tingui interès en una solució política per a Catalunya.

09:05 La Marxa de la Llibertat de Berga ja camina a bon ritme en direcció Barcelona. Centenars de persones ocupen els dos carrils de la C-16 en sentit sud. Veïns del Berguedà, però també del Bages i el Solsonès, s'han reunit de bon matí a la plaça Gernika de Berga per iniciar una de les columnes de les Marxes per la Llibertat que travessaran el país per arribar a la capital catalana divendres al migdia i unir-se a la vaga general; informa Pilar Màrquez.

08:58 CRÒNICA Arrenquen unes multitudinàries Marxes per la Llibertat a Vic, Tàrrega, Tarragona, Girona i Berga. Milers de persones inicien una caminada de tres dies inèdita per protestar contra la sentència del Tribunal.

08:33 FOTOS Centenars de persones es concentren a la sortida de la #MarxaLlibertat de Vic, en un ambient totalment festiu 📸@AdriaCostaRifa

08:33 FOTOS La columna de Berga arrenca la Marxa per la Llibertat. Centenars de persones ocupen els dos carrils de la C-16 en sentit sud; informa @pmarquez86 #sentènciaprocés #MarxaLlibertat

08:27 ÚLTIMA HORA Torra convoca Buch a una reunió urgent a Palau després del caos a Barcelona. En la trobada també hi assistiran el vicepresident Pere Aragonès i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó.

08:26 L'alcalde de Tarragona, @pauricoma, rebutja els aldarulls d'ahir a la nit i defensa que la violència no és l'instrument que s'ha d'utlitizar, ha de ser la pau. Com les Marxes per la Llibertat, apunta; informa @JonathanOca

08:17 L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, rebutja els aldarulls d'ahir i manifesta que l'instrument ha de ser la pau i no la violència. Un exemple són les Marxes de la Llibertat, apunta; informa @JonathanOca https://t.co/mXmbW2szW5 #MarxaLlibertat pic.twitter.com/kyAu2Lkrgt — NacióTarragona (@naciotarragona) October 16, 2019

08:16 VÍDEO La columna de Berga arrenca la Marxa per la Llibertat amb gairebé un miler de participants, segons l'organització; informa @pmarquez86

08:12 Tallades la C-31 a Gualta , C-31 a Torroella i C-66 a Llofriu. Consulteu l'estat de la xarxa viària al minut, aquí

08:10 . @damiacalvet se suma a la columna de Tarragona de la Marxa per la Llibertat. El conseller rebutja els aldarulls d'ahir a Tarragona; informa @JonathanOca

08:05 Centenars de persones al Sucre de Vic per iniciar la Marxa de la Llibertat fins a Barcelona

07:58 Cuixart i Sànchez, segon aniversari a la presó sota l'influx de la sentència i amb trajectòries polítiques diferents des que van ser privats de llibertat; per Oriol March.

07:57 La columna de Tarragona arrenca la Marxa per la Llibertat amb centenars de participants; informa @JonathanOca

07:42 L'actuació dels Mossos situa Miquel Buch a l'ull de l'huracà. El conseller d'Interior, de qui demanen la dimissió comuns i diputats enquadrats a ERC, afronta les hores més decisives en el càrrec; per Oriol March.

07:17 Les Marxes per la Llibertat, des d'on surten? Quines són les etapes? Quina és la sisena columna? Cal fer tot el recorregut? Aquestes i altres preguntes, a la guia de NacióDigital.

07:13 Però avui continuen les mobilitzacions contra la sentència. Aquest dimecres comencen les Marxes per la Llibertat: una acció inèdita consistent en cinc columnes de 100 quilòmetres, amb sortida a Berga, Tàrrega, Girona, Vic i Tarragona, i final, d'aquí tres dies, a Barcelona. De moment, ja ha sortit la columna de Tàrrega.

07:11 A hores d'ara, no hi ha problemes de trànsit a la xarxa viària catalana. Podeu consultar aquí les afectacions en directe.