La Moncloa amenaça: «No estem davant un moviment ciutadà pacífic»

"És evident que no estem davant d'un moviment ciutadà pacífic, sinó coordinat per grups que utilitzen la violència al carrer per trencar la convivència a Catalunya". Així s'han referit aquest dimarts a la nit fonts de la Moncloa als darrers esdeveniments a Catalunya , afegint-hi que "una minoria està volent imposar la violència als carrers de les ciutats catalanes", per la qual cosa avisen que el seu objectiu és "garantir la seguretat i la convivència a Catalunya".L'advertiment arriba després de la segona nit d'enfrontaments entre policia i manifestants a Catalunya després de la publicació de la sentència de l'1-O. I poc després que el líder de l'oposició al Congrés, Pablo Casado, demanés la intervenció dels Mossos d'Esquadra per la via de la llei de seguretat ciutadana , una via amb la qual també ha amenaçat recentment l'executiu de Pedro Sánchez."La violència d'aquesta nit està sent generalitzada en totes les protestes", argumenten les mateixes fonts, que ressalten que "grups violents de manifestants han atacat les seus de les subdelegacions a Tarragona, Girona i Lleida", i "estan provocant destrosses i actes vandàlics en altres localitats catalanes"."L'objectiu del govern d'Espanya és i serà en tot moment garantir la seguretat i la convivència a Catalunya, i ho farà si cal seguint el seu compromís de fermesa, proporcionalitat i unitat", adverteix igualment la Moncloa, que també ha valorat positivament la tasca policial i "la coordinació i treball conjunt entre Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor