Ryanair confirma 100 acomiadaments a la base de Girona

Ryanair ha confirmat aquest dimarts als sindicats que la base de Girona estarà inclosa definitivament en el procés d'ERO obert per la companyia irlandesa a Espanya, i que almenys unes 100 persones seran acomiadades, segons ha informat el sindicat USO en un comunicat.Els representants dels treballadors i Ryanair han mantingut una primera reunió a Madrid, on l'aerolínia ha informat que té la intenció d'acomiadar, en total, 432 persones a l'Estat: 220 membres de la tripulació directament contractats per la companyia, 85 de Workforce i 22 de Crewlink.Girona i Tenerife seran les bases més afectades, amb 100 acomiadaments cada una en el plantejament inicial, seguides de Las Palmas, amb 69, i Lanzarote, amb 58. A més, l'aerolínia preveu acomiadar 105 pilots en el marc de l'ERO.Segons USO-Ryanair, s'han fixat dues noves dates per començar les negociacions de l'ERO, el 25 i el 30 d'octubre.

