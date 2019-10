Casado demana a Sánchez intervenir els Mossos pels «disturbis violents» a Catalunya

Ante los violentos disturbios que elevan la tensión en Cataluña, Sánchez debe activar la Ley de Seguridad Nacional para que ningún Cuerpo policial esté sujeto a directrices de los independentistas y se proteja su integridad. Es urgente garantizar la seguridad y el orden público. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 15, 2019

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha considerat a través de Twitter que el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, "ha d'activar" la llei de seguretat nacional davant dels "disturbis violents que eleven la tensió a Catalunya". Casado ha fet aquesta petició després de la segona jornada d'enfrontaments entre policia i manifestants a Catalunya, dos dies després de la sentència de l'1-O.El líder dels conservadors espanyols considera que cal aquesta norma perquè cap cos policial estigui "subjecte" a directrius dels independentistes "i es protegeixi la seva integritat". Casado ha afegit: "És urgent garantir la seguretat i l'ordre públic".La llei de seguretat nacional que demana Casado permet al govern espanyol assumir directament el control total de l'àmbit competencial de la Generalitat que calgués, com podrien ser els Mossos d'Esquadra. El procediment és més senzill que amb l'article 155 perquè no precisa de cap tràmit parlamentari. Només cal que el govern redacti un reial decret en el qual detalli l'abast de la crisi i la seva duració, el territori "afectat", i les mesures necessàries per assolir l'objectiu.L'aplicació de la llei de seguretat a Catalunya ja va estar sobre la taula del consell de ministres durant la tardor del 2017, però finalment la Moncloa va acabar optant per la suspensió de l'autogovern de Catalunya per la via del 155.

