El govern del Quebec reclama una «negociació pacífica» entre Catalunya i l'Estat

El govern del Quebec ha reclamat aquest dimarts una "negociació pacífica" entre Catalunya i l'Estat per resoldre la situació política. "La intimidació institucional o la violència no són la solució", ha defensat a través d'un comunicat el govern quebequès.En el text, emès pel gabinet del primer ministre, François, Legault, s'explica que, si bé el govern quebequès "no té com a costum interferir en els afers d'altres països", tampoc pot no pot "restar indiferent davant les dures condemnes a polítics catalans elegits democràticament"."Desitgem de tot cor una solució negociada i justa", ha indicat en el comunicat el govern quebequès, que confia que "s'eviti la violència" i "s'afavoreixi un desenllaç pacífic" a Catalunya.

