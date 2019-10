VÍDEOS i FOTOS Tensió i fortes càrregues a la delegació del govern espanyol a Barcelona

EN DIRECTE Tercera càrrega dels Mossos a la cruïlla entre Mallorca i Passeig de Gràcia; vídeo d'@andreumerino https://t.co/W14y6JP0vl #SentènciaProcés pic.twitter.com/NfEFoYErr6 — NacióDigital (@naciodigital) October 15, 2019

Tensió en la concentració dels CDR a la delegació del govern espanyol per protestar contra la sentència de l'1-O Foto: José M. Gutiérrez EN DIRECTE Mossos i policia espanyola actuen conjuntament contra els manifestants de la delegació del govern espanyol; fotografies d'@AdriaCostaRifa https://t.co/F4Zm9Kijc1 #SentènciaProcés pic.twitter.com/yq3GSevlqF — NacióDigital (@naciodigital) October 15, 2019 Seguda pacífica a menys de 100 metres

Seguda amb espelmes a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Foto: Adrià Costa

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural havien convocat una seguda "pacífica" amb espelmes al carrer Girona. Les dues entitats han fet, a més, una altra crida per replicar la seguda davant les subdelegacions del govern espanyol a Tarragona, Lleida i Girona, on també s'hi han aplegat milers de persones.



És en aquest punt, davant l'escenari des d'on s'han fet discursos, on sí que s'hi ha aplegat molta gent que, espelma amb mà, ha entonat càntics a favor de la llibertat dels presos i la independència. També hi ha actuat, entre altres, Lluís Llach.

Seguda amb espelmes a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Foto: Adrià Costa

Abans, centenars de manifestants, la majoria estudiants, ja han pres els carrers del centre de la capital i s'han mobilitzat a través de columnes que s'han dirigit a la delegació. Una d'elles, tallant la Gran Via. FOTOS Imatges espectaculars de l'encesa d'espelmes a la delegació del govern espanyol per protestar contra la sentència de l'1-O; fotografies d'@AdriaCostaRifa https://t.co/F4Zm9Kijc1 #SentènciaProcés pic.twitter.com/d8Ibf2iCBX — NacióDigital (@naciodigital) October 15, 2019 Els CDR han difós dos punts de trobada per a les columnes, a dos quarts de set de la tarda, al a la plaça Universitat i l'altra als Jardinets de Gràcia, on també ha convocat l'esquerra independentista. Des d'allà, els dos grups es trobaran a la cruïlla del passeig de Gràcia amb el carrer València per enfilar cap a la delegació del govern espanyol. Abans, centenars de manifestants, la majoria estudiants, ja han pres els carrers del centre de la capital i s'han mobilitzat a través de columnes que s'han dirigit a la delegació. Una d'elles, tallant la Gran Via.Els CDR han difós dos punts de trobada per a les columnes, a dos quarts de set de la tarda, al a la plaça Universitat i l'altra als Jardinets de Gràcia, on també ha convocat l'esquerra independentista. Des d'allà, els dos grups es trobaran a la cruïlla del passeig de Gràcia amb el carrer València per enfilar cap a la delegació del govern espanyol. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural havien convocat una seguda "pacífica" amb espelmes al carrer Girona. Les dues entitats han fet, a més, una altra crida per replicar la seguda davant les subdelegacions del govern espanyol a Tarragona, Lleida i Girona, on també s'hi han aplegat milers de persones.És en aquest punt, davant l'escenari des d'on s'han fet discursos, on sí que s'hi ha aplegat molta gent que, espelma amb mà, ha entonat càntics a favor de la llibertat dels presos i la independència. També hi ha actuat, entre altres, Lluís Llach.

Molta tensió entre els Mossos d'Esquadra i milers de manifestants a tocar de la delegació del govern espanyol a Barcelona. Si bé l'ambient és del tot pacífic davant l'escenari instal·lat per les entitats , el carrer Mallorca amb Passeig de Gràcia és el punt crític de la concentració.Els concentrats, provinents de les columnes que sortien des de la plaça Universitat i Jardinets de Gràcia, han aconseguit tirar a terra les tanques que blindaven els voltants de l'edifici. Es llancen repetidament objectes contra el cordó policial, reforçat entre Mossos i Policia Nacional.Els agents han carregat en repetides ocasions per intentar mantenir les distàncies. Tot això, sota l'atenta mirada de l'helicòpter policial, que sobrevola la zona des de mitja tarda.L'ambient està molt encès, tal com s'aprecia en aquest vídeo compartit per un usuari de Twitter corresponent a la primera càrrega de la tarda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor