VÍDEOS i FOTOS Caos al centre de Barcelona en la segona nit de resposta al Suprem

EN DIRECTE Tercera càrrega dels Mossos a la cruïlla entre Mallorca i Passeig de Gràcia; vídeo d'@andreumerino https://t.co/W14y6JP0vl #SentènciaProcés pic.twitter.com/NfEFoYErr6 — NacióDigital (@naciodigital) October 15, 2019

Nous enfrontaments a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Foto: Adrià Costa

Caos a Barcelona en la segona jornada de resposta al Suprem. Foto: Adrià Costa

EN DIRECTE Manifestants s'abraonen contra un agent dels Mossos que ha caigut a terra; vídeo de @martiurgell https://t.co/F4Zm9Kijc1 #SentènciaProcés pic.twitter.com/p0ZpPRQxO4 — NacióDigital (@naciodigital) October 15, 2019

Nit d'enfrontaments a Barcelona. Foto: Adrià Costa

Nit d'enfrontaments a Barcelona. Foto: Adrià Costa

EN DIRECTE Els Mossos han carregat diverses vegades contra els manifestants i s'han produït diverses estampides; fotografies de José M. Gutiérrez (@gutcab) https://t.co/F4Zm9Kijc1 #SentènciaProcés pic.twitter.com/E58kHVDxbH — NacióDigital (@naciodigital) October 15, 2019

EN DIRECTE Barricades al Passeig de Gracia amb València i també a Mallorca. Hi ha diverses fogueres i s'escolten molts trets; vídeo de @VictorrRodrigo https://t.co/F4Zm9Kijc1 #SentènciaProcés pic.twitter.com/nVGoolZqrE — NacióDigital (@naciodigital) October 15, 2019 Tensió en la concentració dels CDR a la delegació del govern espanyol per protestar contra la sentència de l'1-O Foto: José M. Gutiérrez



Nous enfrontaments a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Foto: Adrià Costa

Seguda amb espelmes a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Foto: Adrià Costa

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural havien convocat una seguda "pacífica" amb espelmes al carrer Girona. Les dues entitats han fet, a més, una altra crida per replicar la seguda davant les subdelegacions del govern espanyol a Tarragona, Lleida i Girona, on també s'hi han aplegat milers de persones.



És en aquest punt, davant l'escenari des d'on s'han fet discursos, on sí que s'hi ha aplegat molta gent que, espelma amb mà, ha entonat càntics a favor de la llibertat dels presos i la independència. També hi ha actuat, entre altres, Lluís Llach.

Nova batalla campal a Catalunya. 24 hores després dels aldarulls a la T1 de l'aeroport del Prat , milers de persones s'enfronten aquest dimarts a la nit als Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional pels carrers del centre de Barcelona. El punt de partida del conflicte ha estat la delegació del govern espanyol a Catalunya, on les entitats sobiranistes havien convocat una seguda pacífica amb espelmes.A menys de 100 metres de l'escenari instal·lat per l'ANC i Òmnium, on s'han llegit cartes dels presos i ha actuat Lluís Llach amb total normalitat , l'ambient era totalment oposat: tensió, crits i envestides dels concentrats contra el cordó policial.Finalment, els manifestants han tombat les tanques col·locades pels Mossos per barrar-los el pas. A partir d'aquest moment els agents han carregat dos cops contra les persones concentrades als diferents accessos de la delegació. A la cantonada del carrer Mallorca amb el passatge dels Camps Elisis alguns manifestants han llançat diversos objectes contra el cordó policial, principalment ampolles i petards. En aquest moment s'ha produït la tercera càrrega.A partir d'aquest moment l'enfrontament ja no tenia marxa enrere. A través del passatge dels Camps Elisis els manifestants feien arribar capses de cartró i petits contenidors per fer barricades. El llançament de petards continuava i els manifestants han cremat les barricades. Les flames es veien des de desenes de metres enllà. Alguns manifestants marxaven i d'altres buscaven l'enfrontament amb la policia.Uns minuts després ha arribat la quarta càrrega, aquest cop duta a terme per dos cordons policials dels antiavalots dels Mossos de forma separada. Un feia recular els manifestants cap al passeig de Gràcia i l'altre els arraconava el passatge, on diverses persones han caigut a terra i s'ha estat a punt de produir una allau. De no divisió entre els manifestants, entre els que fugien i els que demanaven quedar-se al passatge.Un cop dispersat l'entorn de la delegació, el caos ha estat absolut. Desenes de furgonetes de la policia nacional espanyola han arribat al passeig de Gràcia. S'han produït càrregues intermitents contra els manifestants i els agents han disparat repetidament projectils. Els manifestants s'agrupaven on podien. Alguns dins de portals, d'altres als carrers perpendiculars del passeig de Gràcia. Aquest segon grup ha aixecat barricades i han encès focs per evitar que els agents poguessin avançar.Alguns grups reduïts de manifestants han llançat pedres i tanques contra les furgonetes de la policia nacional espanyola.La policia ha respost disparant projectils contra els manifestants per dispersar la zona. La policia nacional espanyla s'ha encarregat d'escombrar-los passeig de Gràcia amunt mentre que la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra s'ha ocupat de la part baixa del passeig.[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1A6fzIT0Jp4[youtube]L'ambient s'ha escalfat molt ràpidament i la concentració s'ha convertit en caos i dispersió pels carrers de l'Eixample de Barcelona. A hores d'ara els Mossos han confirmat la detenció de tres persones, acusades d'atemptat contra agents de l'autoritat. Durant la batalla campal els Sanitaris per la República han hagut d'atendre desenes de persones ferides per l'actuació policial.Llançaments de tota mena d'objectes i barricades amb foc per part dels manifestants i, tal com van fer al pàrquing de la principal terminal del Prat, càrregues, persecucions i llançament de projectils per part de la policia per dispersar la zona.

