​Montse, voluntària de les Marxes de la Llibertat: «Col·laborem perquè les coses canviïn»

La Montse i en Jaume acabaven de fer aquest dimarts els tres llits on la nit de dimecres i dijous hi dormiran sengles participants de la Marxa per la Llibertat que passarà per la Garriga i que creuarà el Vallès Oriental de camí a Barcelona, on arribaran divendres.Ells són dues del centenar de persones que s'han presentat voluntàries per acollir l'encara per determinar número de manifestants que arribaran al municipi. Està previst que entrin a casa seva el dimecres a la nit, després de sopar. Dormiran en els llits que ocupaven els seus fills abans d'independitzar-se, esmorzaran a primera hora del matí i tornaran a iniciar la marxa.Expliquen que es van prestar voluntaris tan bon punt van conèixer la iniciativa: “Amb la situació que es viu al país hem de moure cel i terra. Nosaltres col·laborem perquè les coses canviïn”, explica la Montse a. “Tot el que es faci perquè a Espanya i a la resta de països vegin que som solidaris i pacífics i que volem arreglar els problemes, millor”, ha afegit.A la Garriga, els manifestants arribaran i alguns s’allotjaran al pavelló de Can Noguera -que ha cedit l’ajuntament- on es farà un sopar conjunt. Està previst que, si cal més espai, s'habilitin altres pavellons del municipi.La marxa arribarà a Aiguafreda demà dimecres al voltant de dos quarts de quatre de la tarda. D'allà, els manifestants està previst que vagin per la C-17 i passin per Tagamanent i El Figaró i arribin a la Garriga a les set de la tarda. Dijous tornaran a caminar a dos quarts de vuit del matí i passaran per la carretera de Llerona, creuaran les Franqueses i Granollers i, pel Coll de la Manya i la C-17, arribin a Lliçà de Vall i Parets, on tenen previst dinar a la una.

