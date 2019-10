La justícia belga es posa en marxa per l'euroordre de Puigdemont

La justícia belga ja ha començat els tràmits per l'euroordre de Carles Puigdemont . La fiscalia de Brussel·les ha demanat a Pablo Llarena la documentació sobre l'expresident en algun dels idiomes oficials de Bèlgica, i no pas en castellà, com l'ha enviada el jutge del Tribunal Suprem. La justícia espanyola preveu lliurar la traducció la setmana vinent.A més, tenint en compte la complexitat del cas i les dues euroordres que ja s'han emès contra Puigdemont, la fiscalia belga ja ha avisat que la qüestió "requerirà una anàlisi jurídica en profunditat".Tan bon punt va transcendir la sentència de l'1-O, Llarena va enviar una nova euroordre per extradir Puigdemont, aquest cop per un delicte de sedició. La fiscalia ha confirmat que l'ha rebuda aquest dimarts. En declaracions als mitjans, l'expresident ha assegurat estar tranquil i amb força per afrontar aquest nou intent de l'Estat d'extradir-lo. "Hauran d'explicar molt bé aquest canvi de delicte", ha dit el líder de JxCat.Llarena ha notificat avui al Parlament que aixeca la suspensió de Puigdemont com a diputat després que en la sentència del Suprem hagi caigut el delicte de rebel·lió. En aquests moments, la mesura només afecta l'expresident a l'exili.

