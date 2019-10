Rècord històric de veïns de Barcelona que es declaren víctimes d'algun delicte

Un 31,8% dels barcelonins assegura haver estat víctima d'algun delicte durant el 2018. Són dades de l'Enquesta de Victimització del 2019, publicada aquest dimarts per l'Ajuntament a través d'un comunicat, sense oferir cap atenció als mitjans. El percentatge suposa un rècord històric ja que l'enquesta es fa des del 193 i mai els resultats havien assolit aquesta xifra.Des del 2015, quan van declarar-se víctimes un 23,3%, el percentatge no ha parat de pujar. El 2016 va ser d'un 24,9% i el 2017 d'un 25,6%.El 32,7% de dones enquestades asseguren haver estat víctimes d'un delicte i també ho fan el 30,8% dels homes. Un 25% de les persones enquestades asseguren que el delicte del qual van ser víctimes es va arribar a consumar, mentre que en un 17,3% dels casos no es va arribar a aquest extrem.La majoria dels casos fan referència a la seguretat personal, mentre que en segon lloc hi ha els delictes que afecten els vehicles particulars. Dins l'àmbit de la seguretat personal, el 10% dels casos són robatoris de bosses o carteres, un 9% a intents de robatoris de bosses i carteres i un 4,7% a intents de robatori de telèfons mòbils.La majoria dels enquestats, un 23%, relaten que els fets delictius tenen lloc en carrers poc transitats i asseguren que en la majoria dels casos no van veure o no coneixien la persona que va cometre el delicte o va intentar consumar-lo.Paradoxalment, l'increment de victimització no es correspon amb un augment de les denúncies que cau respecte del 2017. Fa dos anys un 22,4% de les víctimes va presentar denúncia, per només un 18,4 l'any passat. Un 71% de les persones victimitzades argumenta que no ha denunciat perquè "la policia pot fer poca cosa" i un 60% per poca confiança en el sistema judicial.Pel que fa a la distribució territorial de la victimització l'Eixample, amb un 25%, i Ciutat Vella, amb un 21%, són els districtes on més enquestats asseguren haver patit algun episodi delinqüencial.En tercer lloc apareix Sant Martí, amb un 16,5% i en quart Sants-Montjuïc amb un 10,1%. La resta de districtes queden lluny d'aquestes xifres i Horta-Guinardó és la zona menys assenyalada pels enquestats, ja que només un 2,8% asseguren haver estat víctimes d'un delicte al districte.La percepció de la seguretat als barris també cau i obté una nota de 5,9, mentre que el 2018 va ser de 6,5. La puntuació al conjunt de la ciutat és de 5,2, mentre que l'any passat va ser de 6,3.

