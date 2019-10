​Torra diu que Forcadell està ferma però «indignada» perquè la sentència del Suprem «ja estava escrita»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat aquest dimarts a la tarda a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell al centre penitenciari de Mas d'Enric, al Catllar (Tarragonès). Després de gairebé una hora de visita, Torra ha explicat que Forcadell està serena, ferma, forta i enèrgica, però també "indignada", ha dit, com ho estan molts catalans després de conèixer la sentència del Tribunal Suprem."Ella creu que el judici no s'hauria d'haver celebrat perquè la sentència estava ja escrita i diu que no s'ha jutjat a la presidenta del Parlament, sinó a la persona, a qui va ser la presidenta de l'ANC", ha relatat Torra a les portes de la presó.El cap de l'executiu també ha apuntat que l'expresidenta de la cambra catalana considera que el tribunal "s'ha acollit literalment a les tesis de la fiscalia" i que els seus al·legats "no han servit de res" perquè ja l'havien "prejutjat".El president ha dit que comparteix la "indignació" per aquesta sentència "que ja estava malauradament escrita i que només volia criminalitzar i escapçar el moviment independentista català".A més, el president Torra ha reiterat el rebuig de l'executiu a la sentència. "No l'acceptem i seguirem lluitant per tot allò que ella ha lluitat i pel que li vam demanar que lluités", ha conclòs.El president de la Generalitat ha visitat l'expresidenta del Parlament al centre penitenciari de Mas d'Enric l'endemà que es fes pública la condemna d'onze anys i mig de presó per sedició, i abans de visitar els altres presos que estan a Lledoners.El Suprem li atribueix haver fet "possible" la creació d'una "legalitat paral·lela" i en destaca que va tenir un "paper decisiu" en la direcció d'un procés de "creació normativa" que va servir "d'il·lusòria referència per a una ciutadania que anava a ser mobilitzada com a instrument de pressió al govern espanyol".Text

