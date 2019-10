ERC i JxCat reclamaran l'amnistia dels presos a la Diputació de Barcelona

La condemna del Tribunal Suprem als polítics independentistes uneix a la Diputació de Barcelona Junts per Catalunya i ERC. Les dues formacions, enfrontades a la corporació provincial pel suport dels postconvergents a la presidència de la socialista Núria Marín, han unit forces per presentar una moció de resposta a la sentència que es debatrà en el ple de dijous.El text pactat entre JxCAT i ERC manifesta el rebuig a la sentència i la considera "una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. A més, reclama la llibertat "immediata" de tots els presos i exiliats, "com a reconeixement de l'absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.La moció que es debatrà a la Diputació exigeix al govern espanyol que "respecti la legitimitat del moviment independentista català" i condemna els intents de criminalitzar-lo, a banda de comprometre's a treballar amb el Parlament i el Govern a participar en una assemblea d'electes "a favor dels drets polítics i la llibertat".El text pactat per JxCat i ERC també busca mostrar l'adhesió de la Diputació a totes les mobilitzacions de rebuig de la sentència i que l'ens provincial es comprometi a participar en l'acte convocat pel president Torra el 26 d'octubre al Palau de la Generalitat. ​Perquè tiri endavant la moció cal que s'hi sumen els comuns perquè JxCat i ERC tenen 23 dels 51 representants al ple.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor