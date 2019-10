Una gala de Planeta a la Rosa de Foc

"Has pogut arribar bé? Jo he hagut de donar moltes voltes", li comenta un dels assistents a un altre al vestíbul del MNAC, on és a punt de començar la gala del Premi Planeta. Com cada 15 d'octubre, el grup editorial convoca la seva gran festa anual per lliurar el premi novel·lístic que continua regnant en el panorama literari espanyol. Serà la segona vegada que ni el president de la Generalitat ni la responsable de Cultura assisteixen a la festa, un fet del tot excepcional que ja diu moltes coses del moment que s'està vivint.Però aquest és només un dels senyals del moment d'excepcionalitat que es viu. En poca estona, les notícies que volen per les xarxes fan recordar a més d'un la imatge de la Rosa de Foc, com era anomenada Barcelona a començaments del segle XX, en plena efervescència de les lluites socials i empenta del moviment anarcosindicalista.Entre canapè i canapè -el càtering és servit per Semon-, arriba el rum-rum dels incidents a prop de la delegació del govern espanyol a Catalunya. I molt aviat la notícia que la delegada, Teresa Cunillera, no vindrà a sopar. Se li ha girat feina. Molts dels assistents no amaguen la seva preocupació per un clima polític que no dona mostres de desinflamació. La delegada no hi era, però sí que hi havia molts representants de l'Estat: la vicepresidenta Carmen Calvo, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, el president del Senat, Manuel Crus, i el titular de Cultura, José Guirao. L'Estat en ple i cap representant de la Generalitat. Hi era l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.L'expresident de la CEOE i de Foment del Treball, Joan Rosell, explica en un dels cercles que es formen: "Tots els jugadors ens ho estan posant molt difícil". Molt a prop, la periodista madrilenya Nativel Preciado es confessa "molt trista" per la situació política. Quan algú li pregunta pel paper de Pedro Sánchez, Preciado afirma: "Però la sentència no l'ha feta ell". Ernesto Ekáizer conversa amb uns interlocutors que l'escolten amb interès. Els dirà quan surt la sentència? Ai, no, que ja ha sortit. Enmig dels grupets que es formen, Inés Arrimadas i Lorena Roldán es deixen fer selfies.Mentre la gala avança, alguns dels presents van seguint els esdeveniments que se succeeixen a la plana. "Hi ha una foguera davant del Majestic!", diu un periodista. Per unes hores, la sala oval del MNAC esdevé una mena de refugi, una muntanya màgica de les elits, lluny, només aparentment, de l'escenari dels incidents. En un moment donat, algú ha dit: "Trets a Francesc Macià", un rumor que no s'ha pogut confirmar.El fundador del grup editorial, José Manuel Lara, va establir el 15 d'octubre com a data del guardó i així s'ha mantingut des de la primera edició, el 1952. Va ser un homenatge del patró a la seva dona, Teresa Bosch. El 15 d'octubre és santa Teresa, i en aquell moment era també festa grossa de la Falange, ja que era la patrona de la seva secció femenina.El dia a Catalunya ha començat amb l'ofrena floral del president de la Generalitat a la tomba del president Companys, afusellat aquest dia del 1940. I ha conclòs amb un esclat d'incidents a Barcelona. La gala de Planeta s'ha celebrat sense presència del president de la Generalitat. Les flames a la Rosa de Foc i la gala literària mostres dos retrats molt diferents d'una realitat que cada dia que passa escapa més al control dels sectors que fins ara creien tenir apamats els esdeveniments.

