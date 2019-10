VÍDEO Un cotxe, a punt d'atropellar a gran velocitat els manifestants al tall de l'A-7

ÚLTIMA HORA Tallen l'A-7 a Tarragona per quarta vegada en dos dies. Una cinquantena de persones impedeixen el pas dels vehicles; informa @JonathanOca https://t.co/d1W6xZr6qG pic.twitter.com/OdEA940hqs — NacióTarragona (@naciotarragona) October 15, 2019

Una cinquantena de persones han tallat l'A-7 a Tarragona per quarta vegada en dos dies. Els joves, la majoria estudiants, han accedit a la via cap a dos quarts de quatre i han aixecat el tall després de 25 minuts. Aquesta acció s'ha decidit en una assemblea que s'ha celebrat al Campus Catalunya de la URV, a la ciutat.El moment de més tensió s'ha viscut quan el conductor d'un vehicle ha fet apartar dos cotxes que tenia al davant i ha estat a punt d'envestir els manifestants, tal com es pot veure a partir del minut 1.10 del vídeo que encapçala aquesta notícia. Els joves han estat a temps d'apartar-se i evitar l'impacte.Abans una dona ha baixat del cotxe i ha colpejat als joves amb la seva bossa de mà fins que l'ha vingut el seu acompanyant, tal com també s'aprecia en el brut d'imatges que obre aquest article.

