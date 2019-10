L'Ajuntament de Barcelona insta Òmnium a no utilitzar espelmes en les protestes

L'Ajuntament de Barcelona ha demanat a Òmnium Cultural que no insti els manifestants de les protestes contra la sentència del judici de l'1-O a portar espelmes a les manifestacions. Precisament aquest dimarts Òmnium i l'ANC han convocat una seguda amb espelmes davant la delegació del govern espanyol a Catalunya, al carrer Mallorca.El consistori ha atès les advertències dels serveis de neteja i prevenció d'accidents sobre el risc que suposa per a la seguretat viària. Des de l'ajuntament s'ha recordat la ''situació complicada'' que es va produir el 17 d'octubre del 2017, quan les entitats independentistes van convocar una marxa amb espelmes per reclamar l'alliberament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats el dia abans.El consistori confia que les entitats atendran la recomanació per ''afavorir'' el bon desenvolupament de la concentració i que se substituiran les espelmes per altres elements d'il·luminació de fàcil accés com ara els telèfons mòbils.

