Javier Cercas guanya el Planeta 2019

Javier Cercas ha guanyat la 68 edició del Premi Planeta 2019 amb la novel·la Terra Alta, que s'havia presentat amb el pseudònim de Melchor Marín i el títol Cristales rotos. Cercas ha dit al fer-se públic el resultat que és la primera vegada que s'ha presentat a un premi literari. Terra Alta és una novel·la policíaca, un thriller que comença amb l'aparició dels cadàvers en una masia dels propietaris d'una empresa important de la Terra Alta.La novel·la narra les circumstàncies del crim i la seqüència de la investigació, dirigida per un policia que té un paper important en la trama. Cercas ha dit que l'obra és molt actual i planteja temes com el valor de la llei i el paper que juga la venjança en la vida.Manuel Vilas ha estat el finalista, amb la novel·la Alegria, una història que gira entorn de la relació entre pares i fills i que vindica l'alegria com un gran salconduit per avençar en la vida.Finalment, s'ha desvetllat l'enigma que cada any envolta els ambients literaris, després que Planeta fes públic fa uns dies la llista dels deu finalistes que competien pel preuat guardó. Va ser un primer filtre per destriar els finalistes d'entre totes les obres presentades, que aquest any han estat 564 novel·les.El jurat del premi l'integren Alberto Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs i Belén López, secretària amb vot. El Premi Planeta de novel·la s'atorga cada any a Barcelona des de l'any 1952. Es tracta del premi literari més ben dotat de les lletres espanyoles, amb 601.000 euros per a l'obra guanyadora i 150.250 euros per a la finalista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor