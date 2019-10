«Cocaïna de regal»: pirategen el compte de Twitter de Correus

ATENCIÓN: La cuenta de @CorreosAtiende ha sido hackeada y estamos trabajando en solucionarlo. Por favor, no hagáis caso a los tuits y DMs que se publiquen desde este perfil hasta nuevo aviso. — Correos (@Correos) October 15, 2019

Els dos primers tuits publicats Foto: Twitter: @correosatiende

Més tuits del compte piratejat Foto: Twitter: @correosatiende

El compte oficial de Twitter de Correus ha comunicat que el seu perfil d'atenció al client @CorreosAtiende_ ha estat piratejat i ha avisat als usuaris que no facin cas als tuits i missatges directes publicats per aquest compte."Si necessites enviar droga amb els teus paquets, no dubtis en utilitzar els nostres serveis", aquest ha estat el primer missatge després del pirateig, que s'ha publicat als volts de les nou del matí i ja ha estat compartit quasi 20.000 vegades. Poc després el compte, que manté la seva aparença habitual, ha publicat un altre missatge igualment provocatiu: "El nostre servei és una basura, però som experts en el transport de droga". Aquest segon missatge ha fet bullir les xarxes.Un tercer missatge apareixia poc després fent referència un altre cop a les substàncies estupefaents: "Des d'avui els enviaments portaran una mica de cocaïna de regal".Fins al moment s'han realitzat dues accions més: Una enquesta comparant el seu servei amb el d'una altra empresa privada i un cinquè tuit que citava una notícia on una senyora era enxampada amb droga amagada a la seva cadira de rodes, on el compte responia: "Això et passa per no utilitzar els nostres serveis".A hores d'ara els missatges segueixen actius a la xarxa social i des de Correus asseguren que estan treballant per solucionar-ho. Fins a nou avís demanen als usuaris del servei que facin cas omís dels tuits i missatges directes que publiqui el perfil de Twitter.

