FOTOS Tallen l'AP-7 a Girona entre carregues policials

EN DIRECTE Augmenta la tensió a l'AP-7, on centenars de persones han tallat el trànsit a l'altura de Girona per respondre a la sentència de l'1-O. Fotografies de @MartiAlbesa https://t.co/W14y6JP0vl #SentènciaProcés pic.twitter.com/Oint2KJNcy — NacióDigital (@naciodigital) October 15, 2019

Fotos: Martí Albesa

Uns 500 manifestants tallen l'AP-7 a l'altura de Sant Gregori (Gironès), entre els kilòmetres 55 i 71, en protesta per la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. Els manifestants han aixecat barricades improvisades de petites dimensions amb diversos objectes, i agents policials han carregat contra els concentrats. Efectius dels Mossos i de la policia espanyola estan desplaçats al lloc del tall amb unes vint furgones en total.Els manifestants han sortit des dels jutjats de Girona cap a dos quarts d'una del migdia. S'havien concentrat per donar suport a membres de l'espai antiracista que havien d'anar a judici. Potseriorment, s'han negat a entrar als jutjats i han començat una manifestació que ha passat per la Devesa, Fontajau i fins a l'entrada de Girona Oest.

