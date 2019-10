VÍDEO Antiavalots dels Mossos per «retenir» sis menors que tornaven a casa després de manifestar-se

Sis nois i noies de 16 i 17 anys que tornaven cap a casa després de participar en les mobilitzacions estudiantils d'aquest dimarts al matí a Manresa s'han endut un bon ensurt quan mentre tornaven cap a casa pel carrer Apotecari (entre l'antic hotel Pere III i la Joviat): dues furgonetes dels antiavalots- dels Mossos d'Esquadra els han barrat el pas i una vintena d'agents els han empès cap a la paret.Els joves havien participat al llarg del matí en les mobilitzacions que els estudiants de Manresa havien portat a terme primer a la plaça Bages a les universitats i posteriorment tallant la C-25 i caminant fins a la Guàrdia Civil, on els Mossos els havien tallat el pas Després de comprovar que no podien acostar-se a la comandància, els manifestants s'han disgregat i aquest grup s'ha dirigit pel Pont Nou fins al Congost i posteriorment resseguint la via de tren fins a l'altura del Pont de Sant Francesc, que han creuat fins que al carrer de l'Apotecari han viscut aquesta desproporcionada actuació policial.Tota l'actuació ha servit per identificar dos dels menors i posteriorment deixar-los anar, després d'un bon ensurt. Segons els Mossos, la identificació s'ha realitzat "perquè havien accedit a les vies del tren".

