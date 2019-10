​Les mesures de seguretat bàsiques que tot boletaire ha de saber

Si aneu a buscar bolets, tingueu en compte els següents consells:



🍄 Abans de sortir, comproveu la previsió meteorològica i informeu-vos sobre la zona si no la coneixeu.



🍄 Porteu equipament adequat, menjar i aigua. La roba de colors vius facilitarà la vostra localització si us perdeu.



🍄 Porteu mapes i sistemes tecnològics (telèfon, GPS, aplicacions...) que sapigueu utilitzar bé. Podreu orientar-vos si us perdeu i truqueu al 112.



🍄 No aneu sol i mantingueu sempre el contacte visual o verbal amb qui us companya.



🍄 Preneu punts de referència per orientar-vos: camins, barrancs, el lloc on heu deixat el cotxe, etc.



🍄 Adapteu l’activitat a la vostra condició física i edat: eviteu zones abruptes i amb risc de precipitació.



🍄 Quan el dia és més curt, planifiqueu la tornada per arribar al punt de partida abans que es faci fosc. Sempre hauria de sobrar temps per a qualsevol imprevist.

Com cada tardor, milers d’aficionats al bosc ja tenen preparat el cistell per sortir a buscar bolets. A Catalunya gaudim d’un paisatge ric en zones boscanes i humides on hi creixen algunes de les varietats més preuades. Però també, com cada tardor, alguns dels boletaires tindran un ensurt i es perdran a bosc. L’any passat, els Bombers de la Generalita t van rescatar 115 persones perdudes o desorientades mentre buscaven bolets Els Bombers de la Generalitat tenen la competència dels salvaments i dels rescats en el medi natural a Catalunya, alhora que també fan tasques de prevenció. En el cas dels boletaires, adoptar unes senzilles mesures de seguretat pot marcar la diferència entre una agradable diada a la natura o un mal tràngol.No sortir quan s’esperi mal temps, vestir de colors vius o dur una armilla reflectant, anar ben calçats i dur roba d’abric, emportar-nos aigua i alguna cosa de menjar, informar amics o família del lloc on ens estarem i ser conscients d’allò que la nostra forma física ens permet fer són precaucions bàsiques que cal seguir per evitar problemes.Malgrat ser una activitat que concentra la mirada a terra, és molt important agafar punts de referència a l’entorn; camins, barrancs o el lloc on s’ha estacionat el vehicle, entre altres. També s’ha de tenir en compte el rellotge, ja que a la tardor els dies s’ecurcen i es fa fosc abans.A més, avui en dia la majoria de nosaltres portem a la butxaca una eina que ens pot ser de molta utilitat si ens allunyem del grup o hem perdut de vista els punts de referència a l’horitzó que hem de tenir sempre ben presents per orientar-nos. Els smartphones, els telèfons amb accés a internet, poden ser una ajuda fonamental tant pel que fa a no perdre’ns, com per subministrar informació als equips de recerca si, efectivament, ens hem perdut sense remei. En aquest cas, cal tenir molt present que es pot contactar amb el telèfon únic d’emergències, el 112, encara que no disposem de cobertura.

