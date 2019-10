🆘 #URGENTE ⚠️



Este es Jordi, y ha #desaparecido en #Lleida



Si lo ves llámanos



☎ 062

☎ 091

☎ 112



Colabora, tu RT no cuesta nada y es muy importante pic.twitter.com/BfOOhXEyAH — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) October 9, 2019

Els Mossos d'Esquadra han informat aquest dimarts que han trobat sa i estalvi el jove lleidatà de 22 anys que estava en parador desconegut des del passat cinc de setembre. Per ara, la policia catalana no ha facilitat més detalls, però dona per tancat el cas.La Guàrdia Civil va donar l'alerta de la seva desaparició i va donar les característiques físiques del noi, que estudia medicina a la capital del Segrià.

