FOTOS Els Mossos dispersen els manifestants que tallaven la C-17 i la C-25 a Gurb

El tall ha provocat cues de més d'un quilòmetre. Foto: Josep M Montaner



El tall ha provocat cues de més d'un quilòmetre. Foto: Josep M Montaner

Tall a la C-17 i la C-25 a Gurb. Foto: Josep M Montaner

Mig miler de persones han tallat la C-17 a l'altura de Gurb en el punt de confluència amb la C-25 per protestar per la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O , que es va fer pública dilluns. La majoria de manifestants eren estudiants, que han començat la concentració a dos quarts de 10, però poc a poc han anat arribant més persones. Al cap de poc, ja s'han començat a registrar cues en els dos sentits de la marxa, cosa que ha provocat tensió entre alguns camioners i concentrats.El tall ha durat al 5 hores i mitja fins que els Mossos d'Esquadra han desallotjat la via. Els antiavalots s'han disposat a iniciar una càrrega, però els manifestants han marxat corrents. Després, han col·locat les tretze furgonetes al voltant de la via perquè no la tornin a tallar. Malgrat això, petits grups d'activistes intenten accedir a l'asfalt per tallar-la. Els intents duren pocs segons. Des de primera hora del matí un helicòpter de la Guàrdia Civil ha sobrevolat la zona.Aquest dilluns, la C-17 va estar tallada durant 5 hores al matí, a l'altura de Vic, i a la tarda, el tall es va traslladar en aquest mateix punt de la C-17 i la C-25 . Els manifestants s'hi van estar unes 7 hores (de les 5 de la tarda a les 12 de la nit).

