Som Defensores informa de 29 casos de lesions durant les protestes per la sentència

El dispositiu d'observació de mobilitzacions Som Defensores ha fet balanç de les actuacions policials d'aquest dilluns en resposta a la sentència, principalment a l'aeroport del Prat i a la via Laietana de Barcelona, davant de la prefectura de la policia nacional espanyola. El dispositiu està format per entitats i organitzacions en defensa dels drets humans com Novact, Irídia, Iacta, ACDDH o La Fede i ha informat de 29 casos de lesions a causa de les càrregues policials.Concretament, ha detectat sis casos per impacte de projectils de FOAM, cinc per cops de porra al cap i setze amb lesions a altres parts del cos. A més, també ha confirmat la pèrdua de visió d'un manifestant a causa de l'impacte d'un projectil en un ull, que el personal mèdic veu compatible amb una bala de goma, i el cas d'un altre manifestant que ha perdut el 40% de la massa testicular.Som Defensores també assegura que part de les persones que feien tasques d'observació van patir retencions, agressions i identificacions per part dels cossos policials. També han constatat la utilització de projectils de FOAM per part dels Mossos d'Esquadra i de pilotes de goma per part de la policia nacional espanyola, tot i que no han pogut quantificar la xifra de manifestants afectats.L'entitat també denuncia que els agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra no portessin visible el Número d'Operatiu Policial, la qual cosa dificulta documentar els possibles excessos policials que es produeixin en manifestacions.A banda dels manifestants, Som Defensores xifra en onze la quantitat de periodistes agredits per agents de policia mentre cobrien les protestes.

