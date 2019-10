Detingut per colpejar una militant de Vox que provocava els manifestants amb una bandera espanyola

🚩ÚLTIMA HORA



La @policia Nacional ha detenido a la persona que agredió ayer a una ciudadana de Tarragona por portar una bandera española



Ha sido arrestado por delito contra el ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas y delito leve de lesiones#EstamosPorTi pic.twitter.com/DnDQAYkTyd — Policía Nacional (@policia) October 15, 2019

Un manifestant colpeja una dona que provocava als centenars de persones que recorren els carrers de Tarrago a per rebutjar la sentència del Suprem; informa @JonathanOca https://t.co/d1W6xZr6qG pic.twitter.com/93aHZuIxnu — NacióTarragona (@naciotarragona) October 14, 2019

La policia espanyola ha detingut el jove que va colpejar una dona ahir a Tarragona en el marc de la manifestació per rebutjar la sentència del Tribunal Suprem. Els fets van passar cap al migdia, quan la marxa passava pel carrer de Colom i la dona va començar a provocar als manifestants mostrant-los la bandera espanyola, celebrant la sentència i dient que "esteu trepitjant terra espanyol" . Un jove va prendre-li la bandera d'una estibada, la dona -que és militant de Vox- la va voler recuperar i va ser quan el noi la va colpejar.La policia espanyola l'acusa de delictes contra l'exercici dels Drets Fonamentals i llibertats públiques i per un delicte lleu de lesions. El cos policial treu pit per la detenció i apunta que la dona va ser agredida per només portar una bandera espanyola.A continuació, el vídeo dels fets:

