El govern espanyol envia 1.000 agents més de la Guàrdia Civil a Catalunya

El govern espanyol enviarà 1.000 agents més de la Guàrdia Civil a Catalunya i mantindrà allà als quasi 2.000 antidisturbis de la policia espanyola que ja hi havia destinat en el marc de l'operatiu especial per aturar les respostes a la sentència. Segons ha informat La Vanguardia, el ministeri de l'Interior vol enviar més agents que seran al país previsiblement fins a finals de mes.Tot plegat l'endemà de la gran concentració a l'aeroport del Prat, on milers de persones van col·lapsar la infraestructura -considerada estratègica per l'Estat- en resposta a la crida del Tsunami Democràtic. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ja ha dit que els serveis secrets espanyols estan investigant qui hi ha darrere d'aquesta plataforma. El dispositiu especial de policies espanyols continuarà a Catalunya aquests pròxims dies, quan hi ha previstes diverses accions i mobilitzacions. Aquest dimecres comencen les marxes per la llibertat, que confluiran divendres a Barcelona. El mateix divendres també hi ha convocada una vaga general. La setmana vinent, dissabte, hi ha prevista una gran manifestació a la capital catalana convocada per entitats sobiranistes i sindicats.

