JxCat sol·licitarà que Puigdemont pugui delegar el vot al Parlament

La condemna per sedició i malversació als dirigents empresonats té ara un efecte dòmino sobre les suspensions que es van aplicar als diputats inicialment acusats per rebel·lió. El jutge instructor Pablo Llarena ha aixecat ja la suspensió de Carles Puigdemont a l'espera que es resolgui l'euroordre de detenció a Brussel·les i Junts per Catalunya ja ha mogut fitxa per sol·licitar que l'expresident pugui votar a distància delegant el vot."El president Puigdemont demanarà la restitució dels seus drets polítics i econòmics com a diputat del Parlament", ha anunciat la portaveu al Congrés, Laura Borràs. Ha precisat que la delegació de vot per poder participar als plens la demanarà de forma "immediata" i que la retribució com a diputat s'exigirà amb "caràcter retroactiu". Tot plegat, una nova patata calenta per al president del Parlament, Roger Torrent, ja que el reglament de la cambra catalana només contempla la delegació de vot en cas de permís de maternitat o paternitat o bé per malaltia.De fet, Torrent ja ha hagut d'afrontar discrepàncies amb JxCat per motius d'aquest tipus en altres ocasions, com ara quan va suspendre el ple d'investidura de Puigdemont el gener del 2018 o quan a la mesa es va determinar, amb el vot a favor d'ERC, PSC i comuns, que no podia delegar el vot i que només podia acollir-se al mecanisme de substitució habilitat per Llarena."Protegir els drets dels diputats hauria d'estar per damunt de qualsevol ideologia, perquè quan es vulneren drets, es vulnera la democràcia. Exigirem amb efectes retroactius que els sigui aixecada la suspensió perquè se'ls va aplicar de forma fraudulenta", ha insistit Borràs durant la roda de premsa al Parlament aquest dimarts. I és que la intenció del seu grup es demanar també al Congrés l'aixecament de la suspensió dels diputats que van formar part de la llista del 28 d'abril, com ara Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez. Borràs ha lamentat que la presidenta de la cambra baixa, Meritxell Batet, els suspengués de forma "fraudulenta" emparant-se en unes acusacions de rebel·lió que ara han decaigut i ha defensat que cal "restituir el seu honor".

