Milers de persones rebutgen la sentència a la delegació del govern espanyol de Barcelona

Seguda amb espelmes a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Foto: Adrià Costa

EN DIRECTE Alguns dels concentrats increpen els Mossos i mouen les tanques. La delegació del govern espanyol està blindada per impedir que els manifestants s'hi apropin; informa @JordiVelert https://t.co/F4Zm9Kijc1 #SentènciaProcés pic.twitter.com/7HhT0UpIb9 — NacióDigital (@naciodigital) October 15, 2019

EN DIRECTE Milers de persones avancen per la Gran Via en direcció a la delegació del govern espanyol. Crits de "llibertat presos polítics", "premsa espanyola manipuladora" i "independència"; informa @andreumerino https://t.co/W14y6JP0vl #SentènciaProcés pic.twitter.com/13XyFZZ2Hx — NacióDigital (@naciodigital) October 15, 2019

Segon dia de mobilitzacions contra la sentència del Tribunal Suprem. Milers de persones s'han concentrat aquest dimarts a la tarda davant la delegació del govern espanyol de Barcelona, completament blindada per un perímetre de tanques i un fort cordó policial dels Mossos. Una concentració que ha tingut dos punts neuràlgics contraposats: espelmes enceses a la cantonada de Mallorca amb Bruc, i tensió i càrregues dels Mossos tres carrers més enllà , a Mallorca amb Passeig de Gràcia.L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural havien convocat una seguda "pacífica" a tocar de la delegació del govern espanyol. Les dues entitats han fet, a més, una altra crida per replicar la seguda davant les subdelegacions del govern espanyol a Tarragona, Lleida i Girona, on també s'hi han aplegat milers de persones.En la concentració s'han llegit cartes enviades pels presos polítics. En la seva misisva, Carme Forcadell ha proclamat: "Sempre he defensat la sobirania del Parlament, la llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa de tots els diputats". "Al Parlament s’hi ha de poder parlar de tot. El meu delicte és haver donat la veu als ciutadans de Catalunya", ha afirmat l'expresidenta del Parlament en la missiva. "Vaig anar a la presó per ser qui soc, no per haver estat presidenta del Parlament", ha afegit.Altres dirigents empresonats han estat igualment contundents tant a l'hora de criticar les condemnes, com per demanar a l'independentisme que mantingui la mobilització. Bassa: "Ara que la sentència està dictada, sé que els que esteu a fora mantindreu l’esforç". Romeva: "Cap sentència aturarà l’anhel de llibertat d’aquest poble".La carta de Jordi Sànchez l'ha llegit la seva successora a la presidència de l'ANC, Elisenda Paluzie: "El futur ens pertany i no hi podem renunciar. Us encoratjo a seguir mobilitzats des de la noviolència". També el successor de Jordi Cuixart al capdavant d'Òmnium, Marcel Mauri, ha llegit la carta d'aquest: Marcel Mauri llegeix una carta de Jordi Cuixart des de la presó: "Davant de la sentència, l'única resposta és la reincidència". Durant la seva intervenció s'han llançat crits contra la monarquia espanyola.A Barcelona està previst que la convocatòria s'allargui entre les set de la tarda i les nou del vespre. Abans, centenars de manifestants, la majoria estudiants, ja han pres els carrers del centre de la capital i s'han mobilitzat a través de columnes que s'han dirigit a la delegació. Una d'elles, tallant la Gran Via.Els CDR han difós dos punts de trobada per a les columnes, a dos quarts de set de la tarda, al a la plaça Universitat i l'altra als Jardinets de Gràcia, on també ha convocat l'esquerra independentista. Des d'allà, els dos grups es trobaran a la cruïlla del passeig de Gràcia amb el carrer València per enfilar cap a la delegació del govern espanyol.

