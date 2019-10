Arrimadas diu que Catalunya és un «territori sense llei»

Inés Arrimadas ha assegurat avui, emprant un llenguatge més propi del gènere del western, que Catalunya és "un territori sense llei" i que l'aeroport del Prat n'ha estat l'epicentre. Ha denunciat que molts militants de Ciutadans els han manifestat que no saben a on han de demanar ajuda davant la situació que s'està creant, ja que no es refien ni del Govern català ni de l'espanyol, "que ahir mateix treia ferro" als fets succeïts, que segons ella va ser "un tsunami totalitari animat per Torra". La dirigent unionista ha fet aquestes declaracions l'aeroport del Prat.Arrimadas ha presentat Ciutadans com "l'única veu" que protegirà els catalans que ahir "van sentir por a casa seva" davant la "deriva totalitària". Ha dit que "Pedro Sánchez governa amb Puigdemont a la Diputació de Barcelona". En la línia al que va reclamar ahir Albert Rivera, ha demanat una reunió entre el líder del seu partit, Sánchez i el president del PP, Pablo Casado.Arrimadas ha alertat d'un perill imminent que es pot produir en pocs mesos, i és que els dirigents condemnats poden beneficiar-se aviat de "permisos concedits per companys de partit". Una afirmació que xoca amb la veritat dels fets, ja que la concessió del tercer grau és un procés complex. Ha demanat que no es mantinguin els "privilegis penitenciaris" i que no depengui de la Generalitat la concessió del tercer grau.Al seu costat, Lorena Roldán ha condemnat les "agressions contra la policia" que, segons ella, es van produir ahir. D'aquells incidents avui s'ha sabut que un dels manifestants podria perdre l'ull per l'actuació policial. Roldán ha volgut enviar un missatge als "totalitaris": "Per molt que ens amenaceu no aconseguireu callar-nos". Ha afirmat que el dia d'ahir "deixa un balanç desolador pel caos creat pels radicals separatistes". Tornant a emprar un lèxic propi de situacions de terrorisme, Roldán ha insistit a referir-se als manifestants d'ahir com a "comandos separatistes". La dirigent de Ciutadans ha assegurat que ahir es va voler "segrestar" i "arrasar" una infraestructura com l'aeroport del Prat.S'ha preguntat quines seran les properes accions del Tsunami Democràtic: "Aniran als hospitals? A les escoles?". Ha criticat el president Quim Torra per donar suport als "comandos separatistes". Ha fet una crida a la unitat dels partits constitucionalistes. En clau electoral, Roldán ha escomès de nou contra el PSC, que "prefereix actuar com a còmplice del separatisme. Faltant a la realitat dels fets, ha dit que "Miquel Iceta va donar suport a Torra davant la nostra moció de censura". En realitat, el PSC es va abstenir.

