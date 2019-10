​Llarena aixeca la suspensió de Puigdemont com a diputat

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha notificat aquest dimarts al Parlament que aixeca la suspensió de Carles Puigdemont com a diputat després que en la sentència del Tribunal Suprem (TS) hagi caigut el delicte de rebel·lió . En aquests moments, la mesura només afecta Carles Puigdemont.Raül Romeva que fins ara era diputat ha estat inhabilitat per la sentència, per tant, es tracta d'una qüestió diferent. Segons fonts parlamentàries, ara es farà un informe com a pas formal per tal que Puigdemont torni a cobrar com a diputat del Parlament. Una altra cosa és com votarà al ple del Parlament. És el diputat qui ha de fer una petició sobre com designar el vot en cas d'absència. Un tràmit que s'haurà de tractar a la Mesa.Coincidint amb la publicació de la sentència del procés, el jutge instructor Pablo Llarena ha emès una nova euroordre contra Puigdemont. La principal novetat d'aquesta nova ordre és que Llarena s'oblida del delicte de rebel·lió -descartat ja pel propi alt tribunal espanyol- i reclama Puigdemont pels delictes de sedició i malversació. Aquest és un moviment judicial que l'equip de defensa de l'expresident -i ell mateix- ja s'esperava. "Estem preparats", afirmava el líder de JxCat des de Brussel·les fa uns dies.

