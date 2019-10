Estudiants tallen l'Eix Transversal i causen cues de més d'un quilòmetre

El tall a l'Eix ha provocat cues de més d'un quilòmetre Foto: Josep M Montaner



Els estudiants han tallat l'Eix Transversal des de primera hora del matí. Foto: Josep M Montaner

El tall ha provocat cues de més d'un quilòmetre. Foto: Josep M Montaner

Centenars d'estudiants dels instituts i universitats de Manresa han tallat l'Eix Transversal, aquest migdia de dimarts, 15 d'octubre, per mostrar el seu rebuig a la sentència del procés. L'acció ha començat, de manera espontània per part d'un grup d'alumnes de batxillerat del Peguera, amb un tall a tots els accessos de la rotonda de la plaça Bages . Un parell d'hores més tard, els estudiants han decidit engrandir la mobilització anant a tallar l'Eix. És per això que, abans de fer-ho, han entrat dins la UPC, la FUB i la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) per captar més adeptes . I ho han aconseguit.En aquests moments els joves es troben a la C-25, entre els quilòmetres 131 i 132, prop de la sortida de Sant Joan de Vilatorrada. Han tallat el trànsit en els dos sentits de la marxa, un fet que ja es tradueix en cues de més d'un quilòmetre. De fet, molts dels conductors afectats per l'acció han sortit dels vehicles a l'espera que es restableixi la circulació. Segons ha pogut saber aquest diari, agents policials han comunicat als manifestants que s'havia avisat la Brimo (l'Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra) per desallotjar la zona.

