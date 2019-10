El Govern fa equilibris per defensar el Tsunami i la feina dels Mossos

▶️#Portaveu @meritxellbudo: “Com a Govern comprenem i compartim la ràbia de la gent davant d’unes sentències que són més una venjança més que buscar justícia. Defensem el dret a la mobilització i el dret a la manifestació quan és cívic i pacífic. pic.twitter.com/hB45eaJtMK — Govern. Generalitat (@govern) October 15, 2019

Reunió extraordinària del Govern per avaluar la condemna per sedició i malversació als principals responsables del referèndum i la declaració de la independència del 2017. Després de l'ofrena al monument de Lluís Companys , afusellat avui fa 79 anys pel franquisme, el president Quim Torra i els consellers s'han desplaçat al Palau de la Generalitat per decidir les properes passes. Torra les detallarà en una compareixença al Parlament que se celebrarà dijous a les deu del matí És probable que els fets d'aquest dilluns a l'aeroport del Prat , escenari de la primera gran mobilització del Tsunami Democràtic, sobrevolin la cambra durant la compareixença. Les càrregues dels Mossos d'Esquadra han obligat l'executiu -que veu amb simpatia les manifestacions de rebuig a la sentència- a donar explicacions. Segons la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, s'ha de "garantir" tant el funcionament "normal" del país com les marxes provocades per la "ràbia" generada amb la sentència.En tot cas, les càrregues -amb l'ús d'un projectil que pot fer perdre la visió d'un ull a un dels manifestants- han generat crítiques cap al conseller d'Interior, Miquel Buch, de qui els comuns demanen la dimissió . Segons Budó, totes les imatges s'estan investigant, però per un "principi de prudència" no ha volgut extreure'n cap conclusió."Estem intentant garantir el normal funcionament del país i garantir els drets de manifestació i de concentració de protesta de la gent", ha recalcat la consellera de la Presidència, que ha indicat que el Govern desconeixia la mobilització del Tsunami a l'aeroport. Budó també ha recalcat que l'actuació dels Mossos també va tenir a veure amb la "protecció" dels manifestants en zones de transport públic.De la troba de l'executiu n'ha sorgit una ofensiva internacional per tal de donar a conèixer la sentència. Segons ha explicat Budó, Torra es dirigirà per carta a tots els presidents i primers ministres de la Unió Europea (UE), el G-20 i l'EFTA -Islàndia, Noruega i Suïssa, fonamentalment- per tal d'explicar la condemna per sedició i malversació als dirigents independentistes. També s'adjuntarà un dossier amb les declaracions institucionals. El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, iniciarà una gira i enviarà cartes als ministres d'afers estrangers dels països citats.Abans, però, el Govern se centrarà de manera pràcticament absoluta -almenys durant aquesta setmana- a protestar per la sentència des de Catalunya i visitarà els presos. El president es reunirà aquest dimarts amb Carme Forcadell a la presó de Mas d'Enric i després amb els dirigents privats de llibertat a Lledoners. Budó ha apuntat que l'agenda dels consellers queda suspesa i només hi tindran presència tots els actes que tinguin a veure amb manifestacions de rebuig a la sentència del Suprem.La consellera, a banda, ha assenyalat que Torra s'adherirà a la campanya d'Òmnium Cultural per tal d'autoinculpar-se un cop coneguda la sentència del Suprem. El president va liderar l'entitat presidida per Jordi Cuixart durant una breu etapa el 2015, i segueix mantenint-hi el vincle. "Som culpables per manifestar-nos, per votar, per desobeir pacíficament", manifesten les personalitats que a través del vídeo difós per Òmnium s'han sumat a la campanya d'autoinculpacions a la xarxa.

