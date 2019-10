VÍDEO Els Mossos carreguen contra la gent que tallava la C-65 a Cassà de la Selva

Anonymous Catalonia, [15 d'octubre de 2019, a les 12:43]

🔴 Càrregues a Cassà de la Selva per obrir la C-65 tallada pels manifestants, hi ha almenys set persones retingudes per la policia catalana pic.twitter.com/BfxByv4Mvh — Annabel (@Annabelhcat) October 15, 2019

Els Mossos d'Esquadra han carregat aquest dimarts al matí per dispersar les persones que tallaven la C-65 a Cassà de la Selva des de primera hora. El desallotjament s'ha produït inicialment sense incidents, però un cop han apartat els manifestants de la carretera, la línia policial ha continuat avançant cap a un polígon proper donant cops de porra i fent càrregues puntuals contra les persones concentrades. També han utilitzat les furgonetes per dispersar-les amb la tècnica del carrousel. Hi ha almenys set persones retingudes pels agents.El tall a la C-65 que ha començat a primera hora del matí s'ha concentrat a la rotonda que dona accés a Cassà de la Selva i que s'entrecreua amb la C-25. Els manifestants han cremat pneumàtics i troncs, i s'han situat en una de les entrades de la rotonda, on han fet un esmorzar.Fins a les deu del matí, efectius dels Mossos de Trànsit controlaven el tall, que ha provocat que es registressin embussos a l'interior del municipi (perquè els vehicles es desviaven per allà). A més, a partir de les nou, aquest tall ha coincidit amb un altre; en aquest cas, qui l'ha fet han estat els estudiants de l'institut de Cassà (que han bloquejat el trànsit a l'entrada del poble venint de la fàbrica Inecsa).Cap a les deu, cinc furgones dels antidisturbis (quatre de la Brimo i una dels ARRO) han arribat a la rotonda. N'han baixat una vintena d'efectius, que han fet un cordó policial i han fet retrocedir els manifestants fins a l'accés al poble. Amb això, la C-65 ha quedat lliure perquè els treballadors de Carreteres netegessin l'asfalt i es tornés a reobrir al trànsit.Els Mossos i els manifestants –cap a una cinquantena- han estat una estona els uns davant dels altres, separats per una vintena de metres. Poc després, però, els antidisturbis han fet avançar la línia per dispersar-los cap al polígon. Ha estat aquí quan han començat les càrregues. Els Mossos han colpejat els manifestants amb les porres i també han utilitzat els seus vehicles per dispersar-los, amb la tècnica del carrousel (fent-los avançar a gran velocitat).Els agents de la Brimo i l'ARRO han retingut com a mínim set manifestants per identificar-los. A alguns, els han anat a buscar en un descampat (per on havien fugit) i a d'altres, fins i tot els han immobilitzat al terra. Hi ha hagut alguns manifestants ferits, que han anat al CAP perquè els metges els examinessin i es plantegen presentar denúncia.Mentre tenia lloc l'operatiu al polígon, hi ha hagut un nou tall a la C-65. En aquest cas, qui l'ha fet han estat majoritàriament un centenar d'estudiants. Han bloquejat el trànsit just a l'entrada de la variant de Cassà.Les cinc furgones dels antidisturbis que hi havia al polígon, després d'identificar els manifestants retinguts, s'han desplaçat fins allà i s'han ajuntat amb quatre més. Els Mossos han encerclat els estudiants i els han desplaçat fins al lateral de la carretera, en uns camps a l'altra banda de la tanca. Allà, després d'escridassar-los, els joves han acabat marxant. El trànsit a la C-65 s'ha reobert cap a tres quarts de dotze.

