Els comuns demanen la dimissió de Buch per les «càrregues desproporcionades» a l'aeroport

Els comuns demanen la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, per les "càrregues desproporcionades" durant les manifestacions convocades en resposta a la sentència aquest dilluns i, en concret, la protesta a l'aeroport del Prat impulsada pel moviment Tsunami Democràtic. La portaveu de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, i el d'En Comú Podem, Jaume Asens, han denunciat l'"ús abusiu de la força" per part dels Mossos des de que Buch és conseller així com el fet que es disparessin pilotes de goma, prohibides a Catalunya.Albiach ha recordat que Buch era el coordinador del dispositiu i que Policia Nacional i Guàrdia Civil només intervenien a petició dels Mossos. En aquest sentit, ha assenyalat la contradicció que suposa que partits com JxCat i ERC cridin a la mobilització i, al mateix temps, "donin instruccions per colpejar els manifestants". "És incomprensible que el vicepresident Aragonès se'n renti les mans", ha lamentat Albiach.Els comuns han recordat que es va produir "violència arbitrària" també contra periodistes acreditats, atropellaments, una persona que ha perdut un ull per impacte d'una pilota de goma i un centenar de ferits. "Són fets intolerables en un país democràtic", ha insistit Albiach. Asens, per la seva banda, ha afegit que creien que Roger Español seria "l'última víctima" que perdria un ull i ha recordat que Catalunya encara té en la "memòria recent" les càrregues policials de l'1-O.Els comuns demanen també la compareixença del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Consideren que cal investigar si s'han complert els protocols establerts i depurar-ne les responsabilitats. També impulsaran una proposta de llei a nivell estatal per tal que es prohibeixin les pilotes de goma a tot arreu de l'Estat.La CUP, per la seva banda, ha demanat la compareixença tant de Buch com de Marlaska i Cunillera i reclamen un model en el canvi de seguretat. Junts per Catalunya, ha esquivat considerar "desproporcionades" les càrregues policials. La portaveu al Congrés, Laura Borràs, s'ha limitat a lamentar els ferits i unes imatges que ha titllat de "desagradables". "S'hauran de revisar els protocols", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor