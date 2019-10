Ofensiva internacional del Govern per denunciar la sentència del Suprem

Reunió extraordinària del Govern per avaluar la condemna per sedició i malversació als principals responsables del referèndum i la declaració de la independència del 2017. Després de l'ofrena al monument de Lluís Companys , afusellat avui fa 79 anys pel franquisme, el president Quim Torra i els consellers s'han desplaçat al Palau de la Generalitat per decidir les properes passes. Torra les detallarà en una compareixença al Parlament que se celebrarà dijous a les deu del matí De la troba de l'executiu n'ha sorgit una ofensiva internacional per tal de donar a conèixer la sentència. Segons ha explicat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, Torra es dirigirà per carta a tots els presidents i primers ministres de la Unió Europea (UE), el G-20 i l'EFTA -Islàndia, Noruega i Suïssa, fonamentalment- per tal d'explicar la condemna per sedició i malversació als dirigents independentistes. També s'adjuntarà un dossier amb les declaracions institucionals. El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, iniciarà una gira i enviarà cartes als ministres d'afers estrangers dels països citats.Abans, però, el Govern se centrarà de manera pràcticament absoluta -almenys durant aquesta setmana- a protestar per la sentència des de Catalunya i visitarà els presos. El president es reunirà aquest dimarts amb Carme Forcadell a la presó de Mas d'Enric i després amb els dirigents privats de llibertat a Lledoners. Budó ha apuntat que l'agenda dels consellers queda suspesa i només hi tindran presència tots els actes que tinguin a veure amb manifestacions de rebuig a la sentència del Suprem.La consellera, a banda, ha assenyalat que Torra s'adherirà a la campanya d'Òmnium Cultural per tal d'autoinculpar-se un cop coneguda la sentència del Suprem. El president va liderar l'entitat presidida per Jordi Cuixart durant una breu etapa el 2015, i segueix mantenint-hi el vincle. "Som culpables per manifestar-nos, per votar, per desobeir pacíficament", manifesten les personalitats que a través del vídeo difós per Òmnium s'han sumat a la campanya d'autoinculpacions a la xarxa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor