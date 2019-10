Denuncien que un home ha perdut part dels testicles per una agressió de la policia espanyola

Alerta Solidària ha denunciat aquest dimarts que un jove de 30 anys ha perdut part dels testicles per una agressió de la policia espanyola al vestíbul de la T-1 de l'aeroport del Prat, cap a les 17.10 hores del dilluns, durant la manifestació contra la sentència de l'1-O L'home ha estat operat aquest matí a Barcelona per traumatisme testicular i ara està en reanimació. Alerta Solidària demana a qui pugui tenir imatges que les enviïn per poder identificar el policia responsable de l'actuació.

