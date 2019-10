​El pare de Junqueras tem no veure'l mai lliure

🔴 El missatge del pare d'Oriol Junqueres, Artur Junqueras, al seu fill, des de #ElsMatinsTV3:

📌 "Oriol, tingues fe i esperança. La caritat ara ja és pels estoics".#SentenciaProces pic.twitter.com/sQMOW6EV7b — Els matins TV3 (@elsmatins) October 15, 2019

Artur Junqueras, pare de l'exvicepresident Oriol Junqueras, tem no veure'l mai en llibertat. "Jo estic aclaparat i anguniós. Tinc 80 anys i quan sento dir que pot anar per a 13 anys, penso: ja seré mort i no el veuré lliure. Això em destrossa", ha dit. En declaracions a TV3 , ha reconegut que es va ensorrar quan va conèixer la pena de presó de 13 anys. Junqueras ha explicat que el seu fill sempre "dona l'aparença de ser un home fort i convençut que això és un pas que s'ha de fer, i que el fa, no sap si content, però disposat a complir-lo i a fer-lo". En tot cas, ha opinat que "estar així a la gàbia segur que l'ha d'afectar", i ha assegurat que sempre ha estat "molt orgullós" del seu fill, "que ho suporta d'aquesta manera tan digna".

