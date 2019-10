Puigdemont demanarà la restitució dels seus drets com a diputat al Parlament

13 jaar cel vr geweldloze politieke & sociale actie staat haaks op de principes vd rechtsstaat. Politieke gevangenen in een lidstaat: Wat is er nog meer nodig om de @EU_Commission die het handvest v rechten & vrijheden moet behoeden, tot actie te bewegen? #FreeThemAll #Catalunya pic.twitter.com/CLzPuCqOdF — Geert Bourgeois (@GeertBourgeois) October 15, 2019

L'expresident Carles Puigdemont demanarà la restitució dels seus drets polítics i econòmics com a diputat del Parlament després que el Tribunal Suprem l'hagi aixecat la suspensió.Després que el jutge del Suprem Pablo Llarena hagi emès una nova euroordre contra ell sota els delictes de sedició i malversació, Puigdemont ha assegurat que la justícia espanyola haurà "d'explicar el canvi de delicte" pel qual es demana la seva extradició, segons informa l'ACN."Estem acostumats a la creativitat de la justícia espanyola", ha assegurat durant una protesta per la sentència amb eurodiputats davant l'Eurocambra. A més, Puigdemont ha insistit que "està i estarà sempre a disposició de la justícia belga".Sobre el fet que la nova euroordre sigui només per a ell i no per als exconsellers que estan a l'exili, Puigdemont ha apuntat que aquesta és la "novetat" de la nova euroordre. Els seus advocats estan "analitzant totes les circumstàncies", ha dit l'expresident, que ha mostrat la seva confiança en la justícia de Bèlgica, on ha apuntat que "sí que hi ha separació de poders".Puigdemont ha fet aquestes declaracions durant una protesta de 13 eurodiputats davant el Parlament Europeu per la sentència del Suprem. Els parlamentaris de la Cambra comunitària, entre els quals hi havia l'expresident de Flandes, Geert Bourgeois, han exhibit cartells amb els lemes "llibertat" i "amnistia". L'expresident estava acompanyat per la delegada de la Generalitat a Brussel·les, Meritxell Serret.

