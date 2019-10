El Govern defensa que els Mossos «van fer la seva feina»

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dimarts que els Mossos d'Esquadra "van fer la seva feina" durant les mobilitzacions de protesta per la publicació de la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O, i ha afegit que "en algun moment van haver de garantir que no es trenquessin certes línies policials per protegir els mateixos manifestants". En una entrevista a El Món a RAC1 , la consellera de Presidència ha reconegut que "en algun moment es van produir càrregues que van ser accions puntuals malgrat el ressò mediàtic". També ha afegit que n'hi va haver alguna "en què la policia no va actuar com havia d'actuar". Tot i que ha considerat que "a vegades aquestes accions s'han de dur a terme per preservar altres accions que puguin ser pitjors", Budó ha explicat que el Departament d'Interior ho està estudiant i, si cal, "es prendran les mesures que corresponguin, com s'ha fet altres vegades".La portaveu del Govern ha valorat que durant la jornada d'aquest dilluns "milers de persones" van protestar a l'aeroport del Prat i "van alterar el funcionament normal d'una infraestructura importantíssima i estratègica del país cívicament i pacífica". "Em quedo amb això i no amb conflictes posteriors que van ser minoritaris", ha afegit.Budó també ha assegurat que els cossos policials estatals van llançar pilotes de goma, mentre que els Mossos van fer ús de projectils de Foam . La policia espanyola ha reconegut haver disparat projectils de goma - prohibits a Catalunya pel Parlament- durant els aldarulls a l'aeroport del Prat , on un manifestant va quedar greument ferit i ara podria perdre un ull Pel que fa a la sentència del Suprem , la portaveu del Govern ha assegurat que l'executiu no es quedarà "de braços plegats" i que impulsaran "les accions que calguin, com seguir demanant la llibertat dels presos i l'amnistia". A més, ha lamentat que el govern espanyol segueixi situat "en el no diàleg".

