Una gran manifestació a Barcelona serà l'acte central de la vaga general del 18-O

La Intersindical-CSC i la IAC han fet oficial la convocatòria de vaga general per al 18 d’octubre, amb el lema “Pels drets i les llibertats, vaga general”. El secretari general de la Intersindical, Carles Sastre, i la portaveu de la IAC, Assumpta Barbens, han donat els detalls de la jornada, en una roda de premsa al Ciemen, i han anunciat que l’acte central serà una manifestació, que esperen que sigui multitudinària, al centre de Barcelona. La marxa començarà a les cinc de la tarda, començarà als Jardinets de Gràcia i recorrerà el passeig de Gràcia.Entre els motius pels quals els sindicats justifiquen la convocatòria, hi ha l’exigència d’un Salari Mínim Interprofessional de 1.200 euros mensuals, per disposar d’un sou “digne” a Catalunya, després que el govern de Pedro Sánchez l’apugés fins als 900 en l’última legislatura.També reclamen el manteniment de les pensions, vinculant-les a l’increment de l’IPC català i la derogació de les reformes laborals del 2010 i el 2012. A més, els dos sindicats convocants demanen combatre la bretxa salarial que pateixen les dones, després que el Tribunal Constitucional anul·lés els articles de la llei catalana d’igualtat destinats a lluitar contra la discriminació laboral per raó de gènere.No totes les demandes van dirigides a l’Estat. Els sindicats reclamen al Govern que posi en marxa un Pla de Rescat Social per garantir la gratuïtat i universalitat dels serveis públics. En aquest sentit, demanen la retirada del projecte de llei de contractes de serveis a les persones, coneguda com a llei Aragonès, ja que és el vicepresident de la Generalitat qui lidera la iniciativa. Els dos sindicats consideren que el projecte obra la porta a consolidar la gestió de serveis públics per part d’empreses privades.A l’estat espanyol les vagues només es poden convocar legalment per motius estrictament laborals. La vaga general del 18-O, però, arribarà només quatre dies després que el Tribunal Suprem hagi fet pública la sentència del judici de l’1-O. “Esperem que l’èxit de la vaga sigui fruit del context”, ha valorat Sastre, alhora que ha assegurat que la sentència no només afecta els condemnats. “Els drets i les llibertats estan més en risc que abans, volem apel·lar a tothom que se senti demòcrata”, ha dit.Pels sindicats, la sentència obre la porta a aplicar el delicte de sedició a molts altres casos en què hi hagi mobilitzacions. En aquest sentit, també esperen que les seves reivindicacions incideixin en la precampanya de les eleccions del 10 de novembre.Pel que fa a les expectatives de seguiment, Barbens confia en una aturada “significativa” del teixit productiu. Aquest mateix dimarts els sindicats tenen una reunió al departament de Treball per fixar els serveis mínims del 18-O.

