Un manifestant podria perdre l'ull per una pilota de goma

La policia espanyola va disparar pilotes de goma a l'aeroport del Prat Foto: José Manuel Gutiérrez

Un noi va quedar greument ferit ahir a l'ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma per part d'un agent de la policia espanyola durant els aldarulls a l'aeroport del Prat . El jove va patir un esclat del globus ocular i diverses ferides a la cara, segons confirma l'Hospital de Bellvitge. L'home serà operat d'urgència aquest dimarts per mirar de reparar les greus lesions.Tot i que s'havia indicat que els policies només disparaven projectils de foam, almenys sis persones han acreditat ferides de pilotes de goma. Aquest dimarts, la policia espanyola ha acabat reconeixent que efectivament va utilitzar pilotes de goma durant la protesta a l'aeroport del Prat.El Sistema d'Emergències Mèdiques va atendre 131 persones durant les protestes per la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. Del total, 115 atencions es van fer a la T1 de l'aeroport del Prat, amb 91 altes en el mateix lloc i 24 traslladats a centres sanitaris.

