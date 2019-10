Torra compareixerà dijous al Parlament per avaluar l'escenari post-sentència

El president de la Generalitat, Quim Torra, compareixerà dijous a les 10 hores al Parlament per avaluar l'escenari polític després que s'hagin fet públiques les sentències condemnatòries del Tribunal Suprem. No està previst que es produeixi, per ara, cap votació, malgrat que els grups independentistes han treballat en els darrers dies per intentar consensuar una resolució.El format previst de la compareixença és la intervenció del president i, posteriorment, una resposta de deu minuts per cada grup parlamentari. Si finalment Junts per Catalunya i ERC apostessin per votar un text, com sí que vol la CUP, s'hauria de produir una modificació de l'ordre del dia per incloure'l. Amb tot, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha obert la incògnita tot assegurant que el Govern espera que surti un "mandat efectiu" de la sessió que se celebrarà dijous a la cambra catalana.Tot i admetre que l'executiu "no hi ha una proposta a portar", ha esperat que el ple extraordinari serveixi per efectuar alguna votació. La compareixença, segona Budó, està "treballada i consensuada" per les formacions que donen suport al Govern, és a dir, JxCat i ERC.De fet, el debat que ha estat candent en les darreres hores entre els grups independentistes és si el format de compareixença del president es feia en ple monogràfic, on aleshores sí que els grups poden presentar propostes de resolució que se sotmeten a votació. La CUP ha apostat per una declaració conjunta per estar "a l'altura del país" i ha reivindicat que "la centralitat no passa per la compareixença al Parlament del president de la Generalitat" sinó per "abordar l'excepcionalitat de manera col·lectiva.En els darrers dies, JxCat, ERC i la CUP han treballat en un context conjunt de rebuig a la sentència i han intentat trobar un acord amb els comuns que, per ara, no s'ha produït. De fet, des de Catalunya en Comú Podem són reticents a una fotografia conjunta amb els partits independentistes.Pel que fa a la situació dels diputats Carles Puigdemont i Toni Comín, a qui el jutge instructor del Suprem Pablo Llarena els ha aixecat la suspensió en haver caigut la condemna per rebel·lió, la mesa ha rebut la notificació i està a l'espera de les possibles peticions que facin els dos dirigents, que resideixen a Brussel·les.

