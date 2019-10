Consulta aquí les llistes definitives pel 10-N.

La Junta Electoral Central (JEC) ha publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) les candidatures definitives per a les eleccions del 10 de novembre sense els noms dels presos independentistes que constaven a les llistes d’ERC i JxCAT. Ho fa després de la sentència del Tribunal Suprem sobre l’1-O i que la mateixa JEC resolgués també dilluns que els condemnats “han de ser exclosos” de les eleccions.La JEC donava als dos partits un termini mínim per fer la substitució o ja anunciava que publicaria les candidatures sense els seus noms i deixant córrer les llistes, com ha passat.Per part d’ERC no hi consten, doncs, ni Oriol Junqueras al Congrés ni Raül Romeva a Senat, i són substituïts al capdavant de les llistes Gabriel Rufián i Mirella Cortès, respectivament.Per part de JxCAT no hi figuren tampoc Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, que encapçalaven les llistes per cadascuna de les demarcacions catalanes, i ocupa el número 1 per Barcelona la portaveu de la formació al Congrés, Laura Borràs.

