Les mobilitzacions de rebuig a la sentència als nostres líders socials i polítics continuen. Fem sentir la nostra veu, pacífica i determinada!💡



📆Avui

⏰De 19 a 21 h

📍Davant les delegacions del Govern espanyol a BCN, TGN, Lleida i Girona

🕯 Porta una espelma#EnsCondemnenATots pic.twitter.com/RfAhjj6g8i — Òmnium Cultural (@omnium) October 15, 2019

L'ANC i Òmmnium Cultural han convocat per aquest dimarts segudes de protesta al davant de les delegacions que el govern espanyol té a Catalunya. L'objectiu de les dues entitats és mostrar el rebuig a la sentència contra els líders independentistes amb aquest acte pacífic que està previst que tingui una durada de dues hores, de les set a les nou del vespre.Sota el lema "Autodeterminació i llibertat. Prou repressió", les entitats han fet una crida per protestar a les quatre capitals de demarcació i també a les ciutats de Vic, Terrassa, Mataró, Puigcerdà, Tortosa i Igualada. En aquests actes, demanen que els participants portin una espelma.Aquesta mobilització servirà com avantsala de les marxes cap a la capital catalana que sortiran de cinc punts de la geografia catalana.

