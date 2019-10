Bosch inicia una gira europea per denunciar la sentència de l'1-O

El Conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha iniciat una gira europea per denunciar la sentència de l'1-O contra els líders independentistes. Aquest mateix dimarts viatjarà a Munic, a Alemanya, on mantindrà trobades amb mitjans.Abans de finals de setmana també es desplaçarà a Salzburg, Viena, Bratislava i París per explicar l'impacte del dictamen del Tribunal Suprem que ha comportat penes de presó de gairebé 100 anys per als exmembres del Govern, l'expresidenta del Parlament i els dos activistes independentistes.

