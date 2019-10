Calvo insisteix que el govern espanyol no es planteja ni l'indult ni l'amnistia

Un dia després de conèixer la sentència del Suprem als líders independentistes , la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha insistit que la condemna es complirà de forma "estricta" i l'Estat respectarà la sentència, perquè "forma part de l'estat de dret no concedir l'indult". En una entrevista a El Món a RAC1 , Calvo ha descartat l'indult als nous líders independentistes condemnats entre 9 i 13 anys de presó i ha defensat que el seu executiu aposta per la "llei i el diàleg". "En un estat de dret i en una separació de poders, només s'acatarà la sentència", ha reiterat la vicepresidenta.Sobre aquest diàleg i ​una possible reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del govern en funcions, Pedro Sànchez, després de la carta de Torra, la vicepresidenta ha apuntat que no sap si es reuniran "perquè la carta va arribar ahir".A més de l'indult, Calvo ha negat una possible amnistia als condemnats, perquè "l'amnistia està prohibida en aquesta constitució i en totes les democràcies". "Significa que un poder, l'executiu, és capaç d'aixecar i anul·lar el treball d'un altre poder, el judicial", ha afegit.La vicepresidenta ha mencionat a Torra i ha recordat que "el primer que ha de fer és assumir i acatar la sentència, i saber que no pot fer servir cap ressort de la legalitat contra una sentència impecable des del punt de vista procedimental".La Fiscalia demanava la pena per rebel·lió i Carmen Calvo, preguntada sobre parlar de rebel·lió abans del judici, ha comentat que han estat "molt respectuosos". "Mentre altres líders polítics qualificaven els delictes i pràcticament dictaven sentència, nosaltres ens manteníem amb la prudència i el respecte al que digués la sentència", ha afegit.

