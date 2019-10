Carles Mundó: «Cap dels condemnats demanarem l'indult»

L'exconseller de Justícia Carles Mundó, condemnat dilluns pel Suprem a un any i vuit mesos d'inhabilitació i a una multa de 60.000 euros per un delicte de desobediència, assegura que ni ell ni cap altre dels condemnats demanarà l'indult. "Cap de nosaltres tenim el més mínim interès en demanar l'indult. No el demanaré. Ni els que el podrien demanar el demanaran ni els que el podrien donar el donaran", ha asseverat en una entrevista aquest dimarts a Rac1.Tot i això, Mundó sí que ha avisat que reclamarà pels 33 dies que va estar a presó preventiva "sense motiu" per un delicte de malversació del qual després ha estat absolt. "Si em compensen econòmicament, donaré els diners a l'Associació Catalana dels Drets Civils", ha avançat, i ha explicat que, quan va rebre la notificació de la sentència a casa, a les 13.50, feia cinc hores que era pública: "És una anomalia judicial. Els protagonistes i les parts ho haurien de saber abans".L'exconseller també ha afirmat que "segur" que no tornarà a la política "ni en el curt ni el mitjà termini", però no ha tancat la porta a fer-ho més endavant. "Quan va arribar la part que em tocava, malgrat la duresa del moment, hauria d'haver tingut una sensació positiva, però hi vaig arribar al final planxat per la duresa de les altres condemnes", ha confessat, i ha insistit que li va "va impressionar molt que les penes fossin tan dures".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor