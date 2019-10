​Més d'un miler de persones es manifesten a València contra la sentència

[VÍDEO] A València, centenars de persones mostren el seu rebuig a la #SentènciaProcés https://t.co/o5YVzxmbEk pic.twitter.com/k5xCIZqmN6 — DiariLaVeu (@diarilaveu_) October 14, 2019

Més d'un miler de persones s'han manifestat aquest dilluns a la plaça de l'Ajuntament de València per a mostrar el seu "rebuig" a la sentència del Tribunal Suprem que condemna a un total de 99 anys de presó els líders independentistes jutjats per l'organització del referèndum de l'1 d'Octubre del 2017; segons informa el Diari la Veu. Darrere d'una pancarta en què es podia llegir "Solidaritat amb Catalunya. En defensa de la democràcia", centenars de persones han respost a la crida d'entitats com Acció Cultural, Plataforma pel Dret a Decidir, Escola Valenciana, Intersindical, Espai de Trobada per la Llibertat, el Sindicat d'Estudiants o Esquerra Republicana amb un doble objectiu comú: mostrar el rebuig a una sentència que consideren "injusta" i reclamar la "llibertat dels presos polítics".Els manifestants han cridat consignes com "llibertat presos polítics", "la repressió no és la solució" o "1 d'Octubre, ni oblit ni perdó", però també hi ha hagut crits a favor de la independència de Catalunya i del País Valencià.La música ha servit també per posar so a la indignació dels manifestants pel sentit de la sentència. Dolçainers i tabalers han participat a les protestes interpretant cançons protesta com L'estaca o Bella ciao, i himnes com Els Segadors o La Muixeranga.

